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Главная » Мир » Религия
01:29 23 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тысячи черногорцев протестовали против нового лидера Сербской православной церкви

Жители города Цетине вышли на митинг против назначения нового главы Сербской православной церкви в Черногории. Сербская православная церковь преобладает в стране.

В следующем месяце митрополит Иоанникий II будет официально назначен лидером Сербской православной церкви в стране.

Однако, решение церковной власти провести церемонию в Цетинским монастыре возмутило многих черногорцев, которые заявляют, что это оскорбление борьбы Черногории за суверенитет и независимость.

Участники марша размахивали флагами и несли транспаранты с осуждением будущей интронизации.

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Тэги: Сербская православная церковь
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