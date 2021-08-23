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01:29 23 Августа 2021 0 Комментарии
Тысячи черногорцев протестовали против нового лидера Сербской православной церкви
Жители города Цетине вышли на митинг против назначения нового главы Сербской православной церкви в Черногории. Сербская православная церковь преобладает в стране.
В следующем месяце митрополит Иоанникий II будет официально назначен лидером Сербской православной церкви в стране.
Однако, решение церковной власти провести церемонию в Цетинским монастыре возмутило многих черногорцев, которые заявляют, что это оскорбление борьбы Черногории за суверенитет и независимость.
Участники марша размахивали флагами и несли транспаранты с осуждением будущей интронизации.
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Тэги: Сербская православная церковь
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