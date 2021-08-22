На борту украинского самолета домой возвращаются 103 человека

Среди эвакуированных третьим рейсом 79 украинцев и членов их семей. Эвакуацию организовал МИД Украины.

На борту третьего украинского самолета из Афганистана в Украину летят 79 украинских граждан и членов их семей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Twitter в понедельник, 23 августа.

«Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека», – написал Зеленский.

Президент добавил, что среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей.

«Борт уже в безопасности и находится на пути домой», – подчеркнул он.

Также Зеленский поблагодарил МИД Украины за организацию эвакуации.

«Украина не бросает своих в беде», – подытожил глава государства.

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