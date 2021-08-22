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19:00 23 Августа 2021 0 Комментарии
На борту украинского самолета домой возвращаются 103 человека
Среди эвакуированных третьим рейсом 79 украинцев и членов их семей. Эвакуацию организовал МИД Украины.
На борту третьего украинского самолета из Афганистана в Украину летят 79 украинских граждан и членов их семей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Twitter в понедельник, 23 августа.
«Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека», – написал Зеленский.
Президент добавил, что среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей.
«Борт уже в безопасности и находится на пути домой», – подчеркнул он.
Также Зеленский поблагодарил МИД Украины за организацию эвакуации.
«Украина не бросает своих в беде», – подытожил глава государства.
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Тэги: Афганистан, самолет
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