НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
19:00 23 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На борту украинского самолета домой возвращаются 103 человека

Среди эвакуированных третьим рейсом 79 украинцев и членов их семей. Эвакуацию организовал МИД Украины.

На борту третьего украинского самолета из Афганистана в Украину летят 79 украинских граждан и членов их семей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Twitter в понедельник, 23 августа.

«Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека», – написал Зеленский.

Президент добавил, что среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей.

«Борт уже в безопасности и находится на пути домой», – подчеркнул он.

Также Зеленский поблагодарил МИД Украины за организацию эвакуации.

«Украина не бросает своих в беде», – подытожил глава государства.

Источник:
Тэги: Афганистан, самолет
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.08.2021 12:05
Кулеба рассказал, кого эвакуировали из Афганистана
ТОР
22.08.2021 09:00
Украина и США договорились о сотрудничестве по эвакуации из Афганистана
ТОР
21.08.2021 13:10
Украинский самолет вылетел из Кабула – Генштаб ВСУ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com