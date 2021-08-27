Священника УПЦ МП наказали за разжигание религиозной вражды
Шосткинский горрайонный суд Сумской области наказал священнослужителя за высказывания, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти.
Как сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 20 августа, на скамье подсудимых оказался настоятель Свято-Покровского храма Конотопской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Отец Андроник с собственного мобильного телефона размещал посты против строительства в поселке Воронеж Сумской области храма Православной церкви Украины (Киевской митрополии), считая такую церковь наканоничной.
Представителей Православной церкви Украины отец Андроник пренебрежительно называл «пцушниками».
Согласно заключению эксперта, сообщения священника содержат публичные призывы к враждебности. За подобные действия ему грозило до 3 лет лишения свободы. Но суд наказал отца Андроника штрафом в 8500 гривен.