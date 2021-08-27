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Главная » Украина » Религия
09:07 02 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Священника УПЦ МП наказали за разжигание религиозной вражды

Шосткинский горрайонный суд Сумской области наказал священнослужителя за высказывания, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти.

Как сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 20 августа, на скамье подсудимых оказался настоятель Свято-Покровского храма Конотопской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отец Андроник с собственного мобильного телефона размещал посты против строительства в поселке Воронеж Сумской области храма Православной церкви Украины (Киевской митрополии), считая такую ​​церковь наканоничной.

Представителей Православной церкви Украины отец Андроник пренебрежительно называл «пцушниками».

Согласно заключению эксперта, сообщения священника содержат публичные призывы к враждебности. За подобные действия ему грозило до 3 лет лишения свободы. Но суд наказал отца Андроника штрафом в 8500 гривен.

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Тэги: УПЦ МП, разжигание ненависти
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