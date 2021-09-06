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Главная » Украина » Политика
14:00 09 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина готова к встрече «нормандской четверки»

Украина в любой момент готова встретиться в нормандском формате с главами МИД Германии, Франции и России.

Киев хочет, чтобы встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) состоялась как можно скорее, и надеется, что Кремль подтвердит свое участие в ней. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 9 сентября, на брифинге.

«Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее. То есть содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору», – заявил министр.

Он также добавил, что надеется, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержит идею встречи и примет в ней участие.

«Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать, приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить», – сказал Кулеба.

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Тэги: МИД Украины, нормандская четверка, Кулеба
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