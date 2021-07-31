В Донецке на нефтебазе прогремел взрыв

На данный момент на месте работают спецслужбы. Сепаратисты выясняют причину происшествия.

На нефтебазе в Кировском районе Донецка в субботу, 11 сентября, произошел мощный взрыв. Его причины на данный момент устанавливаются. Об этом сообщил так называемый «руководитель городской администрации Донецка» Алексей Кулемзин, передают сепаратистские СМИ.

«Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе», – заявил Кулемзин.

Он добавил, что на месте работают спецслужбы. Причина происшествия выясняется.

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