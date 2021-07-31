Главная » Мир » Донбасс
16:00 11 Сентября 2021 0 Комментарии
В Донецке на нефтебазе прогремел взрыв
На данный момент на месте работают спецслужбы. Сепаратисты выясняют причину происшествия.
На нефтебазе в Кировском районе Донецка в субботу, 11 сентября, произошел мощный взрыв. Его причины на данный момент устанавливаются. Об этом сообщил так называемый «руководитель городской администрации Донецка» Алексей Кулемзин, передают сепаратистские СМИ.
«Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе», – заявил Кулемзин.
Он добавил, что на месте работают спецслужбы. Причина происшествия выясняется.
Источник:
Тэги: взрыв, Донецк, нефтебаза
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПодробности взрыва на шахте: один человек погиб
31.07.2021 12:00
ТОРНа шахте в Донецкой области произошел взрыв
31.07.2021 11:04
ТОРВ Донецке произошел взрыв возле шахты, есть жертвы
04.09.2019 13:01