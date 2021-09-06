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02:48 12 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Белоруса посадили за анекдот про Лукашенко

В Беларуси сторожа одного из промышленных предприятий обвинили в оскорблении президента и открыли против него уголовное дело.

Поводом для обвинения сторожа Михаила Линтовського в оскорблениипрезидента стало видео, которое он опубликовал в соцсети «Одноклассники». Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, рассказал анекдот о Лукашенко и назвал его «дебилом».

По словам подсудимого, впоследствии он хотел удалить опубликованное, пока его никто не смотрел, но пошел на работу и забыл об этом. Вскоре к нему приехали сотрудники милиции и задержали его.

Миорский районный суд (Витебская область), рассмотрев дело, установил, что слово, которое использовал обвиняемый «имеет негативную оценку и ненормативную форму», «наносит ущерб чести и достоинству, направлено на подрыв авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного образа» президента.

За публичное оскорбление белорусского президента сторожу назначили  наказание —  полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

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Тэги: анекдот, Александр Лукашенко, Республика Беларусь
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