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Главная » Мир » Религия
10:23 12 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск после сложной операции отправляется с визитом в Словакию

Папа римский Франциск на фоне слухов о проблемах со здоровьем начинает свой визит в Словакию. Это первый визит главы католической церкви в страну за 18 лет.

В Словакию Франциск приедет из Венгрии: понтифик посетит не только столицу республики Братиславу, но и еще три города.

События с его участием, как ожидается, должны посетить около 500 тысяч верующих – правда, все они должны быть полностью привиты от коронавируса.

Папа римский проведет несколько служб, в том числе под открытым небом. Хотя еще недавно циркулировали предположения о скором отречении Франциска от папского престола по состоянию здоровья.

Этим летом понтифику сделали операцию на кишечнике. На этом фоне итальянская газета Libero утверждала, что в Ватикане ожидают скорого конклава – собрания кардиналов, которые после смерти папы или его ухода в отставку избирают нового главу церкви.

Впрочем, сам Франциск не комментирует эти слухи.

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Тэги: Словакия, папа римский Франциск
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