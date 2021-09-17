Рада приняла закон об олигархах во втором чтении

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу.

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 нардепов.

Согласно документу, олигархом считается тот, кто:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов лица, превышающая 2 млрд 270 млн.

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.

В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.

Служащие или чиновники обязаны подавать «декларацию об контактах» в случае встречи с олигархом.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Перед голосованием за закон об олигархах Рада не проголосовала за отстранение первого зампредседателя парламента Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания по требованию оппозиционных фракций. Данное предложение поддержали всего 61 народный депутат (для принятия позитивного решения необходимо минимум 226 голосов «за»).

Заявление от фракций Европейская солидарность, Голос и Батькивщина поступило после того, как народные депутаты проголосовали за рассмотрение законопроекта о деолигархизации по специальной процедуре, которая не дает возможность народным депутатам поставить на обсуждение все поправки к документу.

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