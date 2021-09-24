ПАСЕ наградила Марию Колесникову премией имени Гавела

Белорусскую оппозиционера Марию Колесникову наградили Премией имени Вацлава Гавела за права человека.

Награду от имени Марии получила ее сестра Татьяна Хомич.

31 августа комиссия по отбору избрала Колесникову в тройку претендентов вместе с основанной в Париже правозащитной организацией «Репортеры без границ» и правозащитником из Бурунди Жерменом Рукуки.

ПАСЕ назвала Колесникову «одной из трех женщин-символов белорусской оппозиции и борьбы ее народа за гражданские и политические свободы и основные права».

Колесникова возглавляла штаб кандидата в президенты Виктора Бабарыко, которого не допустили к выборам в 2020 году. 6 сентября Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы.

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