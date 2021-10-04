Во Франции 200 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников

В отчете объемом почти 2500 страниц указано, что подавляющее большинство жертв – мальчики, многие из них в возрасте от 10 до 13 лет.

Около 216 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны духовенства Французской католической церкви с 1950 года.

По заключению следственной комиссии, к преступлениям сексуального характера были причастны от 2900 до 3200 священников.

Отмечается, что число жертв может возрасти, если учесть злоупотребления, совершенные так называемыми «мирянами» церкви, каковыми являются, например, учителя в католических школах.

Независимое расследование было инициировано Французской католической церковью в 2018 году.

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