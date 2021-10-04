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04:02 06 Октября 2021 0 Комментарии
Во Франции 200 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников
В отчете объемом почти 2500 страниц указано, что подавляющее большинство жертв – мальчики, многие из них в возрасте от 10 до 13 лет.
Около 216 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны духовенства Французской католической церкви с 1950 года.
По заключению следственной комиссии, к преступлениям сексуального характера были причастны от 2900 до 3200 священников.
Отмечается, что число жертв может возрасти, если учесть злоупотребления, совершенные так называемыми «мирянами» церкви, каковыми являются, например, учителя в католических школах.
Независимое расследование было инициировано Французской католической церковью в 2018 году.
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Тэги: Франция, сексуальное насилие, католическая церковь
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