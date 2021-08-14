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08:40 11 Октября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

ВАДА лишило аккредитации лабораторию в Москве

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории, поскольку она не смогла обеспечить этические и лабораторные стандарты.

Об этом сообщило Reuters. Работа этой лаборатории уже была предварительно приостановлена ​​в январе 2020 года.

В заявлении WADA сказано, что лаборатория «остается негодной для осуществления любых работ, связанных с анализом образцов крови или любой другой формой антидопингового анализа…»

У лаборатории в Москве есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Россия отрицает существование спонсируемого государством использования допинга в стране, но иногда власти признавали недостатки в его исполнении некоторых антидопинговых правил.

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Тэги: допинг, ВАДА
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