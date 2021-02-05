COVID-19 в Украине: почти 9 тыс. новых случаев за сутки
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья 11 октября. Из общего количества заболевших 863 ребенка и 78 медиков.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы – 2672 человека;
◾️ летальных случаев – 207;
◾️ выздоровели – 2053 человека.
Лидерами по количеству заражений за последние сутки стали Харьковская область (1419), Днепропетровская (765), Одесская (690), Запорожская (687) и Житомирская.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР – 23675 человек,
◾️ методом ИФА – 3480 человек,
◾️ экспресс-тестами – 24909 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело – 2,55 млн человек;
◾️ выздоровели – 2, 29 млн человек;
◾️ летальных случаев – 58 700.