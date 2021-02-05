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08:51 11 Октября 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

COVID-19 в Украине: почти 9 тыс. новых случаев за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья 11 октября. Из общего количества заболевших 863 ребенка и 78 медиков.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы – 2672 человека;

◾️ летальных случаев – 207;

◾️ выздоровели – 2053 человека.

За сутки в Украине 8,8 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки в Украине 8,8 тыс. новых случаев COVID-19

Лидерами по количеству заражений за последние сутки стали Харьковская область (1419), Днепропетровская (765), Одесская (690), Запорожская (687) и Житомирская.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР – 23675 человек,

◾️ методом ИФА – 3480 человек,

◾️ экспресс-тестами – 24909 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 2,55 млн человек;

◾️ выздоровели – 2, 29 млн человек;

◾️ летальных случаев – 58 700.

Источник:
Тэги: коронавирус, covid-19
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