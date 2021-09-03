Польша отгородится от Беларуси стеной за 400 млн долларов

Польша планирует потратить более 1,6 миллиарда злотых (404 миллиона долларов) на строительство стены на своей границе с Беларусью.

Об этом говорится в законопроекте, который должны обсудить польские парламентарии, сообщает Reuters. Его цель – остановить поток мигрантов, пытающихся пересечь границу.

Польша начала строить забор из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью в августе. Предполагается, что новое ограждение, которое будет включать систему датчиков движения и камер, еще больше укрепит безопасность границы.

«Несмотря на то, что польско-белорусский участок государственной границы укреплен колючей проволокой, количество попыток пересечения границы не уменьшается, а растет», – говорится в обосновании законопроекта, размещенном на сайте парламента.

Также сообщается, что с начала января польские пограничники предотвратили 9287 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси, из них около 8000 – за последние два месяца.

Польша, Литва, Латвия сообщают о резком увеличении числа мигрантов из таких стран, как Афганистан, Иран и Ирак, пересекающих их границы с Беларусью. По мнению Варшавы и Брюсселя, это является формой гибридной войны, которую ведет Минск с целью оказать давление на ЕС.

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