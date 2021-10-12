Полицейские начнут проверять у украинцев COVID-сертификаты: где и когда

В полиции начали обновлять ПО полицейских планшетов для быстрой проверки граждан на наличие COVID-сертификатов.

Проверять сертификаты будут сотрудники полиции в местах большого скопления людей



Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В Национальной полиция совместно с Министерством цифровизации начали интеграцию нового программного обеспечения для полицейских гаджетов, которое позволит быстро проверять сертификаты в приложении «Дія» или сканировать их бумажные образцы.

По словам Билошицкого, проверять сертификаты будут сотрудники полиции в местах большого скопления людей – в общественном транспорте, в заведениях общественного питания, на рынках и различных торговых площадках. Начнутся такие проверки с 21 октября.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции также напомнил о проблеме с подделкой документов о вакцинации, и отметил, что в бумажных вариантах COVID-сертификатов обязательно должны быть указана информация о виде прививки и количестве сделанных доз, а также подпись врача и печать учреждения. Сотрудники, проверяющие сертификаты будут также выявлять поддельные документы. Инструменты для этого также интегрируются в программное обеспечение полицейских.

Билошицкий напомнил о том, что за использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет. В тоже время изготовителю поддельных медицинских документов может грозить наказание – от штрафа в 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, с начала суток 18 октября на территории еще четырех областей Украины – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской – начали действовать ограничения “красной” карантинной зоны.

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