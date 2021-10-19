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07:42 19 Октября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Слуги готовы наказать Третьякову: что с ней сделают

Нардепа от “Слуги народа” Галина Третьякову, которая возглавляет комитет Верховной Рады по социальной политике, могут отстранить от этих обязанностей из-за ее высказывания о смерти коллеги Антона Полякова.

Третьякову могут отстранить от руководства комитетом

Об этом в эфире ток-шоу «Сегодня» на телеканале «Украина 24″ рассказал нардеп от «Слуги народа» Александр Качура. Он уточнил, что речь не идет о возможном лишении Третьяковой депутатского мандата.

Во фракции слуг говорят либо об отстранении от заседаний либо от председательства в комитете

«Я думаю, что здесь должна быть прежде всего политическая ответственность и четкая позиция фракции по тем высказываниям, которые имели место даже во внутрипартийной чате”, – сказал Качура.

Он уточнил, что после того, как Третьякова прокомментировала в чате смерть своего коллеги он из него вышел.

Окончательное решение по поводу Третьяковой должна принять фракция на ближайшем заседании.

“Если у нас ранее уже была практика отзыва председателей после того, как они попадали в какие-то такие скандалы, я думаю, что эта практика нормальная, ее надо продолжать», – сказал Качура.

Ранее Власти писали, в Верховной Раде требуют снять нардепа от Слуги народа Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов после ее скандального комментария о смерти нардепа Антона Полякова.

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Тэги: слуга народа, Галина Третьякова
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