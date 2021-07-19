Избран новый глава Верховного суда: кто он такой

Пленум Верховного суда тайным голосованием избрал нового главу Верховного суда – секретаря Большой палаты Верховного суда судью Всеволода Князева.

Всеволод Князев избран новым главой Верховного суда



Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Князев займет новую должность 1 декабря 2021 года, когда закончатся полномочия нынешнего главы суда Валентины Данишевской.

Кандидатуру Князева при голосовании поддержало 98 судей Верховного суда из 169 присутствовавших на пленуме.

163 бюллетеня были признаны действительными. 9 судей не поддержали ни одного из трех кандидатов на пост главы суда.

За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука – 7 судей.

Таким образом, большинством голосов пленум Верховного суда избрал новым главой суда Князева.

Князев принял присягу члена Высшего совета правосудия как глава Верховного суда и поблагодарил коллег за поддержку.

«Я поговорю с каждым судьей, выясню все проблемы, и все вместе мы будем двигаться вперед. Мы построим сильную судебную власть», – сказал Князев.

Всеволод Князев окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета. В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью, действие которого было приостановлено в 2013 году.

С 2013 года начал работать судьей, а в 2015 году стал главой Николаевского окружного административного суда.

С 2017 года — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. До сих пор работает секретарем Большой палаты Верховного Суда.

Тэги: верховный суд