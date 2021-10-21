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15:52 22 Октября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

В Бердянске оштрафовали водителя за надпись POLICE на его ВАЗе

Автомобиль с вызывающей надписью правоохранители заметили во время патрулирования города.

Водитель не знал о том, что размещение данной надписи нарушает закон

Об этом сообщает Бердянский районный отдел полиции в Facebook.

В Бердянске во время патрулирования города, сотрудники полиции заметили автомобиль «ВАЗ-2106» с незаконным использованием наименования полиции. На боку автомобиля красовалась большая надпись «POLICE».

Водитель авто заявил, что не знал о том, что размещение данной надписи нарушает закон.

Полицейские составили протокол по ч.1 ст.184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) КоАП.

Владельцу авто грозит штраф от 1700 до 3400 грн.

Как ранее сообщали Власти, в Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 машин. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.

Источник:
Тэги: авто, полиция, Бердянск
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