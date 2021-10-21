В Бердянске оштрафовали водителя за надпись POLICE на его ВАЗе
Автомобиль с вызывающей надписью правоохранители заметили во время патрулирования города.
Об этом сообщает Бердянский районный отдел полиции в Facebook.
В Бердянске во время патрулирования города, сотрудники полиции заметили автомобиль «ВАЗ-2106» с незаконным использованием наименования полиции. На боку автомобиля красовалась большая надпись «POLICE».
Водитель авто заявил, что не знал о том, что размещение данной надписи нарушает закон.
Полицейские составили протокол по ч.1 ст.184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) КоАП.
Как ранее сообщали Власти, в Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 машин. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.