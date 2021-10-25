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13:46 25 Октября 2021 Просмотров 137   КомментариевКомментарии

В Украине некоторым будут колоть третью дозу вакцины от COVID-19: кому порекомендуют

В Украине третью дозу вакцины от COVID-19 будут рекомендовать лишь определенным категориям населения.

Названы категории людей, которым порекомендуют третью дозу вакцины

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге. В первую очередь речь идет о людях, у которых может развиться слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации.

На прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов на заседании сформулировала четкие рекомендации о введении третьей дозы.

По словам Кузина, ее будут рекомендовать людям, которые имеют иммуно-скомпрометированные или иммуносупрессивные состояния.

«Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации», — поясным санврач.

Ранее Власти писали, что ВОЗ рекомендует делать дополнительные прививки людям со слабым иммунитетом.

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Тэги: вакцинация
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