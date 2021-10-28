НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:43 28 Октября 2021 Просмотров 181   КомментариевКомментарии

Киев могут перевести в «красную» зону: решение примут завтра

Решение о переводе Киева в “красную” карантинную зону может быть принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 29 октября.

Киев может перейти в

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской администрации.

“Решение об установлении “красного” уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра”, – сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник назвал эпидемическую ситуацию в столице сложной и напряженной.

По его словам, темпы заболеваемости COVID-19 продолжают бить рекорды.

«И, самое печальное, что продолжаются рекорды по смертности: вчера умерли 39 человек, заболели более 1,4 тыс. Госпитализация ежедневно увеличивается. Мы сегодня третий день находимся в параметрах, которые с завтрашнего дня дадут возможность Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС принять решение о переводе Киева в «красную» зону карантина», – сказал Поворозник.

Если это случится, то по словам замглавы КГГА, в заведения и учреждения, где против COVID-19 привит весь персонал, посетители будут допускаться при наличии сертификатов о вакцинации или справок об отрицательном ПЦР-тесте, или антиген-тесте, или о перенесенном заболевании.

Поворозник заверил, что общественный транспорт в столице с понедельника продолжит работать в обычном режиме, но будут ограничения по количеству пассажиров.

Однако вопрос допуска в транспорт граждан только с документами, подтверждающими COVID-безопасность остается на повестке дня и будет рассмотрен.

Предпринимателям с понедельника рекомендовали по возможности перейти на онлайн-режим работы, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт и избежать скопления людей.

Это не касается бизнеса, где работа онлайн невозможна: общепита, фитнес-центров и т.п. но там обязаны проверять сертификаты о вакцинации.

Что касается учебных заведений, то вузы уже перешли на дистанционку, а школьники пока отдыхают на каникулах.

Поворознюк пообещал, что столичная власть проконсультируется с Минздравом и Минобразования по поводу дальнейшей их судьбы.

«Скорее всего, будет дистанционное обучение», – добавил чиновник.

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро четверга, 28 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 071 заболевших с начала пандемии и также рекордное количество сделанных прививок.

Источник:
Тэги: Киев, карнатин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.10.2021 12:57
Родила ребенка 11 дней назад: в Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница
ТОР
28.10.2021 09:46
Под Киевом в больнице пьяный мужчина с пистолетом угрожал медикам расправой. Видео
ТОР
27.10.2021 14:14
Киевский завод «Большевик» продали на аукционе: кто купил и за сколько
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию

06:55 Украина

Землянам удалось открыть первую планету в другой галактике

04:20 Мир

Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые

01:18 Мир

Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

14:54 Украина

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

13:27 Украина

Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео

07:05 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com