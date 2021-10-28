Киев могут перевести в «красную» зону: решение примут завтра

Решение о переводе Киева в “красную” карантинную зону может быть принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 29 октября.

Киев может перейти в



Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской администрации.

“Решение об установлении “красного” уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра”, – сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник назвал эпидемическую ситуацию в столице сложной и напряженной.

По его словам, темпы заболеваемости COVID-19 продолжают бить рекорды.

«И, самое печальное, что продолжаются рекорды по смертности: вчера умерли 39 человек, заболели более 1,4 тыс. Госпитализация ежедневно увеличивается. Мы сегодня третий день находимся в параметрах, которые с завтрашнего дня дадут возможность Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС принять решение о переводе Киева в «красную» зону карантина», – сказал Поворозник.

Если это случится, то по словам замглавы КГГА, в заведения и учреждения, где против COVID-19 привит весь персонал, посетители будут допускаться при наличии сертификатов о вакцинации или справок об отрицательном ПЦР-тесте, или антиген-тесте, или о перенесенном заболевании.

Поворозник заверил, что общественный транспорт в столице с понедельника продолжит работать в обычном режиме, но будут ограничения по количеству пассажиров.

Однако вопрос допуска в транспорт граждан только с документами, подтверждающими COVID-безопасность остается на повестке дня и будет рассмотрен.

Предпринимателям с понедельника рекомендовали по возможности перейти на онлайн-режим работы, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт и избежать скопления людей.

Это не касается бизнеса, где работа онлайн невозможна: общепита, фитнес-центров и т.п. но там обязаны проверять сертификаты о вакцинации.

Что касается учебных заведений, то вузы уже перешли на дистанционку, а школьники пока отдыхают на каникулах.

Поворознюк пообещал, что столичная власть проконсультируется с Минздравом и Минобразования по поводу дальнейшей их судьбы.

«Скорее всего, будет дистанционное обучение», – добавил чиновник.

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро четверга, 28 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 071 заболевших с начала пандемии и также рекордное количество сделанных прививок.

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