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09:57 29 Октября 2021 2 Комментарии
В начале ноября может быть до 1000 умерших от COVID-19 в сутки, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) прогнозирует, что от COVID-19 в Украине будет умирать до тысячи человек в сутки.
Из-за новой волны эпидемии в Украине число умерших может дойти до тысячи в сутки.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».
«К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID в первых числах ноября мы можем с вами иметь», – заявил Данилов.
И добавил: «Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться».
Власти писали, что по состоянию на утро пятницы, 29 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26870 заболевших с начала пандемии.
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Тэги: смертность, коронавирус
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