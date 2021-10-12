В начале ноября может быть до 1000 умерших от COVID-19 в сутки, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) прогнозирует, что от COVID-19 в Украине будет умирать до тысячи человек в сутки.

Из-за новой волны эпидемии в Украине число умерших может дойти до тысячи в сутки.



Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».

«К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID в первых числах ноября мы можем с вами иметь», – заявил Данилов.

И добавил: «Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться».

Власти писали, что по состоянию на утро пятницы, 29 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26870 заболевших с начала пандемии.

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