Киву задержали правоохранители. Видео

Народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву задержали правоохранители на Столичном шоссе в Киеев.

Об этом сообщмл в Telegram-канале журналист Сергей Иванов.

«Пишут в чате, что якобы на Столичке только что задержали Киву. Кто может подтвердить или опровергнуть?», – написал он.

Позже о задержании Кивы сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, Киве вручают подозрение и будут выбирать меру пресечения в виде денежного залога.

Илья Кива подтвердил PavlovskyNEWS информацию о его задержании правоохранителями на Столичном шоссе в Киеве.

При этом нардеп ОПЗЖ заявил что никакого подозрения за госизмену он не получал, а продолжает находиться на месте задержания, чтобы дождаться адвоката

Нардеп ОПЗЖ рассказал, что его машину остановили патрульные «за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег».

По словам Кивы, полицейские не знали, что он находится в автомобиле.

