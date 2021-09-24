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13:57 03 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Рада привела в порядок закон об олигархах: что с ним было не так

Верховная Рада на заседании 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в уже одобренном законопроекте №5599 (закон об олигархах).

Рада исправила закон об олигархах

Заседание транслировалось на канале Рады в Youtube. Устранение ошибок прошло в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона.

Предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержали 252 депутата.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах.

Что было не так с законом

После голосования выяснилось, версия законопроекта, которую поддержали в сессионном зале содержит три взаимоисключающие поправки под номерами 396, 398, 406.

Они касаются определения органа, который будет решать, кто является олигархом.

В одной из правок авторства тогдашнего спикера Дмитрия Разумкова таким органом была специальная комиссия при НАЗК.

Еще одна правка наделяла такими полномочиями Антимонопольный комитет.

И наконец, в версии, которую предлагал Офис президента, клеймить олигархов должно было СНБО.

После сегодняшнего голосования в ВР именно последняя версия осталась единственной в законе.

Суть закона

Предполагается создание специального реестра олигархов.

Чтобы в него попасть, необходимо соответствовать трем из четырех критериев:

  • участие в политической жизни;

  • значительное влияние на СМИ;

  • контроль или владение монополией;

  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Олигархам, включенным в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Ранее Власти сообщали, что Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 нардепов.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, олигархи, закон об олигархах
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