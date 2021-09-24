Рада привела в порядок закон об олигархах: что с ним было не так
Верховная Рада на заседании 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в уже одобренном законопроекте №5599 (закон об олигархах).
Заседание транслировалось на канале Рады в Youtube. Устранение ошибок прошло в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона.
Предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержали 252 депутата.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах.
Что было не так с законом
После голосования выяснилось, версия законопроекта, которую поддержали в сессионном зале содержит три взаимоисключающие поправки под номерами 396, 398, 406.
Они касаются определения органа, который будет решать, кто является олигархом.
В одной из правок авторства тогдашнего спикера Дмитрия Разумкова таким органом была специальная комиссия при НАЗК.
Еще одна правка наделяла такими полномочиями Антимонопольный комитет.
И наконец, в версии, которую предлагал Офис президента, клеймить олигархов должно было СНБО.
После сегодняшнего голосования в ВР именно последняя версия осталась единственной в законе.
Суть закона
Предполагается создание специального реестра олигархов.
Чтобы в него попасть, необходимо соответствовать трем из четырех критериев:
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участие в политической жизни;
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значительное влияние на СМИ;
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контроль или владение монополией;
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наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
Олигархам, включенным в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
Ранее Власти сообщали, что Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 нардепов.