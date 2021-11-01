Нет реакции от партнеров: в России рассказали о подготовке «нормандской встречи»
Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал.
Об этом сообщила Лента.ру со ссылкой на представителя МИД РФ Мария Захарова. Он уточнила, что Москва хочет в итоге встречи получить тщательно подготовленный итоговый документ.
По словам дипломата, в нем должны быть отражены «новые ориентиры по продвижению внутриукраинского урегулирования на основе Минских соглашений».
Но тут же Захарова пожаловалась, что такого документа нет даже в проекте, хотя Россия своевременно передала участникам нормандского формата свое видение возможных итогов встречи.
«Второй вопрос: есть ли реакция на наши наработки? Также негативный ответ. Реакции на него мы до сих пор не получили. Без ясного понимания возможных результатов такой встречи говорить о каких-либо датах ее проведения просто не имеет смысла», — заключила Захарова.
Ранее Власти писали, что Россия передала свои предложения по новой встрече в «нормандском формате» Германии, Франции, Украине и ожидает их рассмотрения.