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16:50 03 Ноября 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Нет реакции от партнеров: в России рассказали о подготовке «нормандской встречи»

Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал.

Захарова рассказала о подготовке нормандской встречи

Об этом сообщила Лента.ру со ссылкой на представителя МИД РФ Мария Захарова. Он уточнила, что Москва хочет в итоге встречи получить тщательно подготовленный итоговый документ.

По словам дипломата, в нем должны быть отражены «новые ориентиры по продвижению внутриукраинского урегулирования на основе Минских соглашений».

Но тут же Захарова пожаловалась, что такого документа нет даже в проекте, хотя Россия своевременно передала участникам нормандского формата свое видение возможных итогов встречи.

«Второй вопрос: есть ли реакция на наши наработки? Также негативный ответ. Реакции на него мы до сих пор не получили. Без ясного понимания возможных результатов такой встречи говорить о каких-либо датах ее проведения просто не имеет смысла», — заключила Захарова.

Ранее Власти писали, что Россия передала свои предложения по новой встрече в «нормандском формате» Германии, Франции, Украине и ожидает их рассмотрения.

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Тэги: нормандская четверка, мария захарова, нормандская встреча
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