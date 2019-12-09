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15:26 04 Ноября 2021 Просмотров 146   КомментариевКомментарии

В Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 6-летнюю девочку.

Факт изнасилования был подтвержден

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Запорожской области.

В полицию обратилась мама ребенка, которая сообщила, что знакомый мужчина 1986 года рождения касался половых органов 6-летней дочери, ученицы 1-го класса.

После проведения медицинского обследования факт изнасилования был подтвержден. Злоумышленника задержали.

Было установлено, что мужчина совершил действия сексуального характера с прямым умыслом, осознавая тот факт, что перед ним малолетний ребенок.

По факту случившегося было открыто уголовное производство по в ч.4 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного Кодекса Украины.

Как ранее сообщали Власти, в Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто пополнил «черный список».

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Тэги: изнасилование, ребенок, Запорожье, педофил
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