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17:10 04 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Под Одессой Нацгвардия взяла под охрану COVID-больницу из-за родственников пациентов

В Измаиле больницу с заболевшими COVID-19 охраняют нацгвардейцы.

Нацгвардейцы охраняют больницу в две смены, начиная с 08:00 и до 20:00

Об этом сообщает воинская часть 3058 НГУ в Facebook.

Так, в Измаиле пришлось взять под охрану одну из больниц, в которой лечат пациентов с коронавирусом.

Все из-за того, что посетители и родственники заболевших, озабоченные судьбой своих родных, не соблюдают эпидемиологический режим и мешают работе медицинского персонала.

Нацгвардейцы охраняют больницу в две смены, начиная с 08:00 и до 20:00.

В воинской части отметили, что добросовестно относятся к ограничениям, связанным с эпидемией, а личный состав части вакцинирован почти на 100%.

Как ранее сообщали Власти, на Львовщине три “ковидных” больницы заполнены на 100%.

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Тэги: охрана, Одесская область, Нацгвардия, измаил, болница
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