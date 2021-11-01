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17:10 04 Ноября 2021 1 Комментарии
Под Одессой Нацгвардия взяла под охрану COVID-больницу из-за родственников пациентов
В Измаиле больницу с заболевшими COVID-19 охраняют нацгвардейцы.
Нацгвардейцы охраняют больницу в две смены, начиная с 08:00 и до 20:00
Об этом сообщает воинская часть 3058 НГУ в Facebook.
Так, в Измаиле пришлось взять под охрану одну из больниц, в которой лечат пациентов с коронавирусом.
Все из-за того, что посетители и родственники заболевших, озабоченные судьбой своих родных, не соблюдают эпидемиологический режим и мешают работе медицинского персонала.
Нацгвардейцы охраняют больницу в две смены, начиная с 08:00 и до 20:00.
В воинской части отметили, что добросовестно относятся к ограничениям, связанным с эпидемией, а личный состав части вакцинирован почти на 100%.
Как ранее сообщали Власти, на Львовщине три “ковидных” больницы заполнены на 100%.
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Тэги: охрана, Одесская область, Нацгвардия, измаил, болница
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