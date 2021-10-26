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09:10 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Судане под давлением ООН и США лидеры хунты начали отпускать задержанных министров

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в четверг приказал освободить четырех министров правительства, задержанных в ходе переворота на прошлой неделе.

На улицы суданских городов выходит все больше демонстрантов.

Об этом сообщает AP.

На свободу отпущены Хамза Балул, министра информации и культуры, Хашим Хасабель-Расул, министр связи, Али Геду, министр торговли, и Юсеф Адам, министра молодежи и спорта.

Четыре освобожденных министра входят в число ста правительственных чиновников, арестованных во время переворота.

Международное давление с целью разрешения кризиса в Судане и восстановления гражданского переходного правительства нарастает, отмечает агентство.

Совет ООН по правам человека собирается провести в пятницу экстренное заседание по ситуации стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном звонке в четверг призвал генерала аль-Бурхана принять меры для разрешения «политического кризиса в Судане и безотлагательного восстановления конституционного порядка».

Между тем правозащитники предупреждают о широкомасштабной кампании арестов активистов и лидеров оппозиции.

Ранее Власти писали, что в Судане произошел военный переворот, был арестован премьер-министр и несколько министров.

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Тэги: Судан, переворот
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