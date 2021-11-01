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09:46 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Будет несколько линий защиты: в Польше показали забор, который построят на границе с Беларусью

Ограждение на границе с Беларусью будет иметь длину 187 км и высоту 5,5 м. Оно будет оборудовано по последнему слову техники.

Забор сделают из стали.

Об этом сообщает Polska Times.

Ориентировочная стоимость строительства заграждения – 1,6 млрд  злотых, из которых 1,5 млрд злотых пойдет на само заграждение, 115 млн злотых – на  технические устройства.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский заявил на пресс-конференции, что ограждение на границе с Беларусью станет «символом решимости польского государства ограничить массовую нелегальную миграцию».

«Мы имеем дело с элементом гибридной войны», – отметил министр.

По его словам, «именно белорусский режим по политическим причинам, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Евросоюзе, решил создать искусственное миграционное движение».

«Наше государство этого не допустит», – добавил министр.

Ранее Власти писали, что президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения.

Источник:
Тэги: Польша, граница, Республика Беларусь
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