Будет несколько линий защиты: в Польше показали забор, который построят на границе с Беларусью
Ограждение на границе с Беларусью будет иметь длину 187 км и высоту 5,5 м. Оно будет оборудовано по последнему слову техники.
Об этом сообщает Polska Times.
Ориентировочная стоимость строительства заграждения – 1,6 млрд злотых, из которых 1,5 млрд злотых пойдет на само заграждение, 115 млн злотых – на технические устройства.
Министр внутренних дел Мариуш Каминский заявил на пресс-конференции, что ограждение на границе с Беларусью станет «символом решимости польского государства ограничить массовую нелегальную миграцию».
«Мы имеем дело с элементом гибридной войны», – отметил министр.
По его словам, «именно белорусский режим по политическим причинам, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Евросоюзе, решил создать искусственное миграционное движение».
«Наше государство этого не допустит», – добавил министр.
Ранее Власти писали, что президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения.