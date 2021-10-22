Депутат Львовского горсовета нарисовал на сессии портрет Путина и выставил на аукцион

Депутат Львовского городского совета от «Европейской солидарности» Юрий Грынив нарисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания и выставил свою работу на аукцион.

Депутат нарисовал портрет Путина, но не так красиво



Видео процесса рисования быстро разлетелось по соцсетям и Telegram-каналам. На нем можно увидеть, как депутат открыл на телефоне картинку с изображением Путина, затем прикрыл экран листком бумаги и начал перерисовывать изображение.

Периодически он отрывался и привносил в портрет какие-то дополнительные штрихи.

Позже Грынив в Facebook объяснил, что во время сессии Львовского городского совета «нарисовал карикатуру», которую решил продать на аукционе.

Стартовой ценой он назвал одну гривню.

“Всем привет! Люблю рисовать карикатуры, мои друзья это хорошо знают. Чаще всего их кому-то дарю. Но вчерашнее – копию известной карикатуры ПТН ПНХ, которую рисуют, как правило, на туалетной бумаге и футболках, хотел бы выставить на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, которые захотели ее купить. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 грн», – написал Грынив.

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Ранее Власти писали, что автор карикатур на пророка Мухаммеда 75-летний швед Ларс Вилкс и его охрана погибли в результате столкновения их автомобиля с грузовиком.

Тэги: Владимир Путин, карикатура