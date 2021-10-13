В столице Перу при прокладке трубы наткнулись на захоронение индейцев, которому 2000 лет

Рабочие, прокладывающие газовые трубы в столице Перу Лиме, ​​наткнулись на индейское захоронение.

Эксперты полагают, что это захоронение относится к так называемой культуре Blanco sobre Rojo.



Об этом сообщает Phys.org.

«Этой находке две тысячи лет, – рассказала археолог Сесилия Камарго. – Мы обнаружили останки шести человек, детей и взрослых, вместе с набором керамических сосудов, специально изготовленных для захоронения».

Эксперты полагают, что это захоронение относится к так называемой культуре Blanco sobre Rojo, которая существовала в Перу в долинах рек Шильон, Римак и Лурин, которые пересекают Лиму.

Ранее Власти писали, что археологи нашли следы землетрясения, упомянутого в Библии.

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