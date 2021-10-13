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20:59 05 Ноября 2021 0 Комментарии
В столице Перу при прокладке трубы наткнулись на захоронение индейцев, которому 2000 лет
Рабочие, прокладывающие газовые трубы в столице Перу Лиме, наткнулись на индейское захоронение.
Эксперты полагают, что это захоронение относится к так называемой культуре Blanco sobre Rojo.
Об этом сообщает Phys.org.
«Этой находке две тысячи лет, – рассказала археолог Сесилия Камарго. – Мы обнаружили останки шести человек, детей и взрослых, вместе с набором керамических сосудов, специально изготовленных для захоронения».
Эксперты полагают, что это захоронение относится к так называемой культуре Blanco sobre Rojo, которая существовала в Перу в долинах рек Шильон, Римак и Лурин, которые пересекают Лиму.
Ранее Власти писали, что археологи нашли следы землетрясения, упомянутого в Библии.
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Тэги: археология, индейцы, древние захоронения
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