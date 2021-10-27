В Генштабе ВСУ озвучили условия, при которых будет применятся Bayraktar
ВСУ будет использовать ударные беспилотники только в случае угрозы жизни военных.
Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
По словам главы Генштаба, в настоящее время ударные беспилотники Bayraktar применяются украинскими военными только в ответ на действия противника.
«Если есть угроза для наших военных и необходимо эту угрозу погасить, чтобы сохранить жизнь военным, то мы применяем Bayraktar», – сообщил Сергей Шаптала.
Именно поэтому начальник Генштаба уверен, что ударные беспилотники будут применяться вновь.
Шаптала также отметил, что применения Bayraktar будут зависеть от обстановки на линии разграничения, и даже в случае использования беспилотника, применятся он будет точечно.
Ранее Власти писали:
- Украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.
- Кремль отреагировал на удар Байрактара на Донбассе.
- Россия отказалась от турецких мандаринов из-за «Байрактаров» для Украины.
- Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими.
- В Украине могут начать масштабное производство “Байрактаров”.