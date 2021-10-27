В Генштабе ВСУ озвучили условия, при которых будет применятся Bayraktar

ВСУ будет использовать ударные беспилотники только в случае угрозы жизни военных.

Начальник Генштаба уверен, что ударные беспилотники будут применяться вновь



Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По словам главы Генштаба, в настоящее время ударные беспилотники Bayraktar применяются украинскими военными только в ответ на действия противника.

«Если есть угроза для наших военных и необходимо эту угрозу погасить, чтобы сохранить жизнь военным, то мы применяем Bayraktar», – сообщил Сергей Шаптала.

Именно поэтому начальник Генштаба уверен, что ударные беспилотники будут применяться вновь.

Шаптала также отметил, что применения Bayraktar будут зависеть от обстановки на линии разграничения, и даже в случае использования беспилотника, применятся он будет точечно.

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