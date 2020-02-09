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21:22 07 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В кафе в Мукачево устроили перестрелку: есть раненные

В Мукачево в одном из кафе посетители устроили перестрелку в результате которой два человека получили серьезные ранения.

После перестрелки госпитализировали двух мужчин

Об этом сообщило “Суспильне”. В мукачевскую больницу Святого Мартина 7 ноября около 3 часов ночи доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Пострадавшим 27 и 28 лет. Один из них с огнестрельным ранением в легкие помещен в реанимацию. Его состояние оценивают как тяжелое.

Второй получил ранение в плечо под лопатку. Состояние средней степени тяжести.

По словам правоохранителей, раненые мужчины отказались рассказывать, что произошло.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и личности пострадавших. Уже известно, что они являются жителями Мукачево.

Ранее Власти писали, что два человека погибли и еще четверо, в том числе полицейский, ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо.

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Тэги: мукачево
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