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09:19 08 Ноября 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Так и не увидела дочь: женщина умерла от COVID-19 сразу после родов

37-летняя Сайка Парвин планировала сделать прививку после родов, но умерла от болезни после того, как ей было произведено экстренное кесарево сечение.

Сайка Парвин и ее семья.

Об этом сообщает The Guardian.

Она умерла 1 ноября, проведя пять недель в отделении интенсивной терапии в городе Саттон-Колдфилд (Великобритания).

У нее не было возможности познакомиться со своим новорожденным ребенком, своей пятой дочерью по имени Дуа Марьям, пишет издание.

Ее муж, 40-летний Маджид Гафур, сейчас заботится обо всех пятерых девочках.

Брат покойной, Каюм Мугал, рассказал, что его сестра получила письмо с предложением о вакцинации, но она сказала: «Сейчас уже слишком поздно. Когда у меня будет ребенок, мне сделают прививку».

Теперь ее семья обратилась ко всем беременным женщинам с эмоциональным призывом пройти курс вакцинации.

По данным исследования, проведенного Оксфордским университетом, в период с июля по сентябрь этого года в Великобритании от COVID-19 умерло не менее 13 беременных женщин, 85% из которых предположительно не были вакцинированы. Этот показатель выше, чем в первую и вторую волны пандемии.

Ранее Власти писали, что в Черкассах женщина с COVID-19 родила на улице у закрытой двери больницы.

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Тэги: Великобритания, роды, беременная, коронавирус
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