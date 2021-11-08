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Главная » Мир » Общество
23:03 08 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В зоопарке Денвера заболели COVID-19 тигры, львы и гиены

Две гиены в зоопарке Денвера дали положительный результат на COVID-19, что стало первым подтвержденным случаем их заболевания в мире.

Кибо, одна из двух гиен, у которых обнаружили коронавирус в зоопарке Денвера.

Об этом сообщает The Guardian.

Представители зоопарка заявили, что у 22-летней Нгози и 23-летней Кибо были легкие симптомы, включая выделения из носа и кашель.

«Гиены – стойкие и выносливые животные, которые, как известно, очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке. Как ожидается, они полностью выздоровеют», – говорится в заявлении зоопарка.

Помимо гиен, положительный результат на коронавирус дали также 11 львов и два тигра.

Как сообщили в зоопарке, все эти животные либо уже полностью выздоровели, либо еще находятся «на пути к полному выздоровлению».

Ранее Власти писали, что в шведском зоопарке усыпили тигрицу, заболевшую COVID-19.

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Тэги: животные, зоопарк, covid-19, гиена
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