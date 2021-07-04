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Главная » Мир » Политика
15:26 08 Ноября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Россия провела учения со стрельбами в Черном море после захода кораблей НАТО

Корабли российского флота провели военные учения в Черном море после захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США.

Против условного противника использовали торпедное и ракетно оружие

Об этом сообщило Интерфакс. В маневрах задействовали два противолодочных корабля и дизельную подлодку.

«Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов» Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М», – сказано в сообщении.

В ходе учений против условного противника применили торпедное и реактивное бомбовое вооружение.

По информации российских военных, все задачи были выполнены – подлодку нашли, воздушные цели обстреляли из зенитных и артиллерийских орудий.

Напомним, 4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney – флагман 6-го оперативного флота США, а 30 октября – эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk.

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Тэги: Россия, учения, черное море
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