НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:17 09 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Нигере во время пожара в школе погибли 25 детей

Дети в возрасте от пяти до шести лет погибли в понедельник, когда загорелись их классные комнаты, сделанные из соломы и дерева.

В Нигере классы часто строятся из дерева и соломы.

Об этом сообщает BBC News.

Трагедия произошла в городе Маради на юге страны.

Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Все занятия в школе приостановлены.

Причина возгорания пока не известна.

В Нигере классы часто строятся из дерева и соломы, так как из-за переполненности школ основные кирпичные конструкции не могут вместить всех учащихся.

Власти писали, что в апреле этого года около 20 детей погибли при пожаре школе в столице Нигера – Ниамее.

Источник:
Тэги: школа, пожар, Нигер
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.11.2021 23:03
На урок в канадской школе пришел лось
ТОР
04.11.2021 14:36
В Киеве горит Киево-Печерская Лавра. Видео
ТОР
14.04.2021 15:00
В Нигере при пожаре в школе погибли 20 учеников
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

03:23 Мир

Начальная школа Шотландии просит мужчин и мальчиков носить юбки для «равенства»

01:26 Мир

Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

00:10 Мир

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

22:43 Мир

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами

16:19 Украина

Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

12:07 Мир

В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

11:30 Украина

Меркель рассказала, чем займется на пенсии

10:07 Мир

Во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле

06:57 Украина

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

17:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com