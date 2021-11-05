В Нигере во время пожара в школе погибли 25 детей

Дети в возрасте от пяти до шести лет погибли в понедельник, когда загорелись их классные комнаты, сделанные из соломы и дерева.

В Нигере классы часто строятся из дерева и соломы.



Об этом сообщает BBC News.

Трагедия произошла в городе Маради на юге страны.

Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Все занятия в школе приостановлены.

Причина возгорания пока не известна.

В Нигере классы часто строятся из дерева и соломы, так как из-за переполненности школ основные кирпичные конструкции не могут вместить всех учащихся.

Власти писали, что в апреле этого года около 20 детей погибли при пожаре школе в столице Нигера – Ниамее.

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