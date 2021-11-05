Главная » Мир » Происшествия
09:17 09 Ноября 2021 12 Комментарии
В Нигере во время пожара в школе погибли 25 детей
Дети в возрасте от пяти до шести лет погибли в понедельник, когда загорелись их классные комнаты, сделанные из соломы и дерева.
В Нигере классы часто строятся из дерева и соломы.
Об этом сообщает BBC News.
Трагедия произошла в городе Маради на юге страны.
Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Все занятия в школе приостановлены.
Причина возгорания пока не известна.
В Нигере классы часто строятся из дерева и соломы, так как из-за переполненности школ основные кирпичные конструкции не могут вместить всех учащихся.
Власти писали, что в апреле этого года около 20 детей погибли при пожаре школе в столице Нигера – Ниамее.
Источник:
Тэги: школа, пожар, Нигер
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРНа урок в канадской школе пришел лось
05.11.2021 23:03
ТОРВ Киеве горит Киево-Печерская Лавра. Видео
04.11.2021 14:36
ТОРВ Нигере при пожаре в школе погибли 20 учеников
14.04.2021 15:00