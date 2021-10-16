В Киеве возле суда стреляли в человека: объявлена полицейская спецоперация. Фото

В Киеве возле Киево-Святошинского райсуда неизвестный из автомобиля открыл огонь по мужчине.

Полиция объявила спецоперацию



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. В результате инцидента пострадал мужчина.

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Ему оказывают медицинскую помощь.

В социальных сетях очевидцы происшествия пишут, что стреляли в мужчину, который вышел из здания суда.

Для розыска и задержания злоумышленника в столице введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции.

Ранее Власти сообщали, что шесть подростков были ранены в результате стрельбы возле средней школы города Орора, штат Колорадо. Злоумышленники остаются на свободе.

Тэги: Киев, стрельба