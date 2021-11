В США произошла стрельба возле школы: ранены шесть подростков. Видео

Об этом сообщает CBS News.

Днем в понедельник, 15 ноября, неизвестные открыли стрельбу в сквере вблизи одной из школ.

Шесть подростков в возрасте от 14 до 18 лет госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Начальник городской полиции Ванесса Уилсон заявила, что подозреваемых несколько. На месте происшествия были найдены гильзы разного калибра.

Here’s what we can see from the media staging area at 13th & Nome. Heavy police presence after 5 teenagers were shot outside of Central High School in Aurora. School is on a secure perimeter. @aurorak12 will send out a message to parents for school dismissal. pic.twitter.com/yNR01h3kSv

— Mekialaya White (@Mekialaya) November 15, 2021