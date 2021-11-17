Возвращение в Хогвартс: на Новый год выйдет спецэпизод с главными героями из всех частей “Гарри Поттера”

Волшебное трио из Хогвартса воссоединяется, чтобы рассказать о своих приключениях двадцатилетней давности.

В HBO Max решили обрадовать поклонников Гарри Поттера новым специальным эпизодом.



Об этом сообщает Variety.

Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вместе с режиссером Крисом Коламбусом и другим актерам из всех восьми фильмов о Гарри Поттере снялись в специальной ретроспективе, посвященной годовщине выхода первого фильма серии – «Гарри Поттер и философский камень».

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Премьера фильма, который получил название «20-летие Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», состоится на канале HBO Max в первый день 2022 года.

В этом спецвыпуске актеры расскажут о том, что с ними происходило во время съемок фильмов о Гарри Поттере.



Ранее Власти писали, что британец Гарри Поттер продал на аукционе свой экземпляр «Философского камня».

Тэги: фильмы о Гарри Поттере