Возвращение в Хогвартс: на Новый год выйдет спецэпизод с главными героями из всех частей “Гарри Поттера”
Волшебное трио из Хогвартса воссоединяется, чтобы рассказать о своих приключениях двадцатилетней давности.
Об этом сообщает Variety.
Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вместе с режиссером Крисом Коламбусом и другим актерам из всех восьми фильмов о Гарри Поттере снялись в специальной ретроспективе, посвященной годовщине выхода первого фильма серии – «Гарри Поттер и философский камень».
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Премьера фильма, который получил название «20-летие Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», состоится на канале HBO Max в первый день 2022 года.
В этом спецвыпуске актеры расскажут о том, что с ними происходило во время съемок фильмов о Гарри Поттере.
Ранее Власти писали, что британец Гарри Поттер продал на аукционе свой экземпляр «Философского камня».