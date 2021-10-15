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01:12 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британец Гарри Поттер продал на аукционе свой экземпляр “Философского камня”

Первое издание книги о Гарри Поттере было продано Гарри Поттером за 27,5 тысяч фунтов стерлингов на аукционе частному покупателю.

Настоящий Гарри Поттер из Хэмпшира

Книга в твердом переплете – один из пятисот экземпляров первого тиража. В ней даже есть ряд опечаток, передает BBC News.

Когда вышел первый роман Джоан Роулинг, Гарри Поттеру из Хэмпшира было всего восемь лет. Отец купил ему «Философский камень», потому что понял: в книге рассказывается о мальчике-волшебнике, носившем имя его сына.

33-летний мистер Поттер рассказал, что с момента выхода книги потратил много усилий на то, чтобы убедить людей, что Гарри Поттер – его настоящее имя.

«Люди просто не верят мне. Когда я играл в футбол, судья грозил мне удалением с поля за то, что я называл себя Гарри Поттером. Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она мне тоже не поверила», – говорит он.

Он также рассказал, что его семья решила продать книгу в память о его покойном отце, умершем от рака четыре года назад.

Книга продана частному покупателю из Великобритании на аукционе Hansons в Дербишире.

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Тэги: аукцион, Великобритания, книги о Гарри Потттере
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