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20:22 18 Ноября 2021 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

США отправили Тайваню 64 модернизированных истребителя F-16 для противостояния Китаю

Тайвань ввел в эксплуатацию модернизированные при содействии США истребители F-16V. Торжественная церемония состоялась на авиабазе в Цзяи.

Президент Цай Инвэнь на модернизированном F-16V на церемонии в четверг.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Президент страны Цай Инвэнь заявила на церемонии в четверг, 18 ноября, что ввод в строй 64 модернизированных F-16V усилит боевые возможности Тайваня в современной войне. Также это является свидетельством прочного партнерства Тайваня и США.

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Программа модернизации – это совместная инициатива тайваньских военных и тайваньской корпорации Aerospace Industrial Development Corp при поддержке американской компании Lockheed Martin. Программа предусматривает замену всех устаревших американских самолетов F-16A и F-16B на версию F-16V.

Кроме того,  Тайвань заказал у США еще 66 новых F-16V, поставки которых ожидаются в 2023 году.

В настоящее время Тайвань имеет самое большое количество истребителей F-16 из всех азиатских стран.

Ранее Власти писали, что, по мнению тайваньских официальных лиц, шансы на войну с Китаем в следующем году очень низки.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: США, истребители, Китай и Тайвань
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