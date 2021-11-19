В Киеве на заводе на рабочих упал многотонный станок – все погибли
В Киеве на заводе ЭКМО, что на улице Олексы Тихого, 99, во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок, они погибли на месте.
Об этом сообщила в Facebook Киевская служба спасения. Трагедия случилась из-за несоблюдения работниками правил техники безопасности.
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После завершения следственно-оперативных мероприятий спасатели освободили тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.
Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.
По факту происшествия проводят служебное расследование.
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