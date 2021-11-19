В Киеве на заводе на рабочих упал многотонный станок – все погибли

В Киеве на заводе ЭКМО, что на улице Олексы Тихого, 99, во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок, они погибли на месте.

Трагедия произошла на столичном заводе ЭКМО



Об этом сообщила в Facebook Киевская служба спасения. Трагедия случилась из-за несоблюдения работниками правил техники безопасности.

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После завершения следственно-оперативных мероприятий спасатели освободили тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

По факту происшествия проводят служебное расследование.

Ранее Власти писали, что в Нижней Силезии из-за сильного урагана погибло четыре человека, среди них – один гражданин Украины.

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