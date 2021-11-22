Во Франции заявили о молниеносном начале пятой волны COVID-19

Во Франции заявили о «молниеносном» начале пятой волны пандемии COVID-19, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране за неделю выросла почти на 80%.

Dj Франции резко выросло количество новых случаев COVID-19



Об этом со сообщило издание Le Figaro со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Атталя. По его словам, «менее чем за неделю заболеваемость выросла со 100 до 164 случаев» на 100 тысяч человек.

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Из-за резкого всплеска во Франции усилили контроль за использованием так называемых «санитарных пропусков», подтверждающих вакцинацию или выздоровление от COVID-19.

По словам Атталя, во Франции вакцинация продвинулась дальше, чем у многих ее европейских соседей.

«Логика санитарных пропусков состоит в том, чтобы наложить ограничения на непривитых, а не на вакцинированных», – пояснил представитель правительства.

За несколько дней после усиления контроля в стране провели проверку десятков тысяч граждан и тысячи учреждений, увеличив показатель вдвое по сравнению с прошлой неделей.

Также отмечается, что скором времени справка станет необходимой для посещения горнолыжных курортов, которые недавно возобновили свою деятельность послесложного сезона 2020-2021 годов.

Сейчас «санитарный пропуск» не является обязательным: он станет таким, если национальный уровень заболеваемости превысит порог в 200 случаев на 100 тысяч жителей. В то же время Атталь убежден, что Франция достигнет соответствующей отметки «в ближайшие дни».

Ранее Власти сообщали, что Франция не будет, по примеру других европейских стран, вводить карантин для тех, кто не сделал прививки против COVID-19.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Франция, covid-19