На Закарпатье легковушка влетела в микроавтобус: трое погибших
ВР результате ДТП в Закарпатской области погибли три человека.
Об этом сообщает полиции Закарпатской области.
В Закарпатской области произошло смертельное ДТП. Между селами Косонь и Большая Бойгань Береговского района водитель «Volkswagen Рassat» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz».
В результате столкновения погибло три человека – водитель и два пассажира автомобиля «Volkswagen Рassat». 57-летний водитель «Mercedes-Benz» с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
По факту ДТП открыто уголовное производства. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщали Власти, в тройном ДТП на Львовщине погиб ребенок: родители в тяжелом состоянии.