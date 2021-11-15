На Закарпатье легковушка влетела в микроавтобус: трое погибших

ВР результате ДТП в Закарпатской области погибли три человека.

В результате столкновения погибло три человека - водитель и два пассажира автомобиля



Об этом сообщает полиции Закарпатской области.

В Закарпатской области произошло смертельное ДТП. Между селами Косонь и Большая Бойгань Береговского района водитель «Volkswagen Рassat» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz».

В результате столкновения погибло три человека – водитель и два пассажира автомобиля «Volkswagen Рassat». 57-летний водитель «Mercedes-Benz» с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

По факту ДТП открыто уголовное производства. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали Власти, в тройном ДТП на Львовщине погиб ребенок: родители в тяжелом состоянии.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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