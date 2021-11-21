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23:26 22 Ноября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Это дорого обошлось Саакашвили: Россия сравнила Украину с Грузией в 2008 году

Российская Служба внешней разведки заявила, что ситуация в Украине похожа на то, что было в Грузии в 2008 году перед военным вторжением РФ.

Россия напомнила Украине о своей агрессии в Грузии

Соответствующую информацию опубликовало пресс-бюро СВР. В пропагандистской заметке сказано, что президент Грузии Михеил Саакашвили в 2008 году «сорвался с цепи» и якобы “пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осе­тии”.

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Также в сообщении сказано, что “провокационная поли­тика США и Евросоюза сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности”.

Российских разведчиков обеспокоило, что Украина, названная “режимом Киева”, якобы наращивает военное присутствие на Донбассе, обстреливает мирное население и углубляется в серую зону. Кроме того москва недовольна усилением украинской армии возле границ России и Беларуси.

В сообщении СВР также вспомнили Геббельса, обвинив Запад в антироссийском курсе и обозвав Госдеп США “рупором лживой пропаганды”.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа Грузия сначала подвергла артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвали, после чего предприняла попытку установления контроля над самопровозглашенной республикой. Днем 8 августа тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта.

В регион были введены значительные российские силы. Боевые действия продолжались всего пять дней и закончились 12 августа поражением грузинской армии. Российские военные совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили войска Грузии с территории неподконтрольной ей Южной Осетии и остановились под Тбилиси.

Российские военные в августовской войне 2008 года потеряли 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших. Всего около 850 человек стали жертвами пятидневного конфликта, ранения получили около двух тысяч человек. До 30 тысяч грузин были изгнаны из Южной Осетии и до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Как ранее сообщали Власти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, война на Донбассе
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