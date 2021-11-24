Новинка от Apple: чем Apple Watch Series 7 отличается от прошлых моделей

В сентябре 2021 года компания Apple показала новые смарт-часы – Apple Watch series 7.

В сентябре 2021 года компания Apple показала новые смарт-часы – Apple Watch series 7. Главным отличием новинки стал увеличенный дисплей и новые функции. Чем еще Apple Watch 7 отличаются от Apple Watch 6? Небольшое сравнение моделей предлагает интернет-магазин «Цифра».

Новые размеры корпуса и внешние отличия

Эпл Вотч 7 вышли в новых размерах, корпус изменился незначительно:

● 41 мм вместо 40 мм;

● 45 вместо 44 мм.

В «седьмом» поколении установлено более прочное защитное стекло: оно на 50% толще в центральной части экрана, что делает их самыми прочными. Ежегодно Эпл представляет смарт-часы в корпусе из алюминия (большинство моделей) и из дорогостоящих материалов: керамика, титан, сталь. В седьмой серии нет варианта в белой керамике, но в таком корпусе можно купить шестую серию.

Экран стал больше

Основное отличие новых часов — увеличенный экран, но несмотря на его увеличение, размеры устройства остались прежними. В Эпл говорят, что дисплей новых смарт-часов на 20% больше, чем у Apple Watch 6 и на 50% больше, чем у Apple Watch 3. Благодаря такому улучшению на экране помещается больше текста, а элементы интерфейса выглядят крупнее. Еще одно новшество в Эпл Вотч 7 – увеличенная до 70% яркость в режиме Always On.

Apple Watch series 7 vs 6: производительность и функциональность

Apple Watch 7 работают на том же процессоре, что и в шестом поколении – это чип t 8301. Производительность осталась на прежнем уровне. Вероятно, Эпл посчитала бессмысленным улучшать начинку, когда можно сделать апгрейд на уровне операционки. Все нововведения, появившиеся с операционкой, появились и в шестом поколении, а именно:

● Улучшенная поддержка велотренировок на открытом воздухе. Теперь гаджет умеет автоматически ставить паузы в тренировках при остановке на светофоре или во время отдыха.

● В Fitness Plus появился пилатес и возможность тренироваться с друзьями через Share Play.

● Функция «Размышление» помогает обрести гармонию и перезагрузиться в напряженные и тяжелые моменты.

● Медитации с сопровождением. В приложении Apple Fitness+ появились медитации с аудио- и видеосопровождением.

В Apple Watch series 7 появились «Скалолазание», «Сквош», «Сноубординг» и «Тайцзицюань».

Автономность

Несмотря на увеличенный дисплей в Apple Watch 7, автономность осталась на уровне Эпл Вотч 6 — стандартные 18 часов. Улучшенные показатели автономности Эпл Вотч 7:

● 8 минут подзарядки достаточно для мониторинга 8-часового сна;

● зарядка до 33% быстрее, чем в шестом поколении благодаря кабелю Type-C;

● зарядка с 0 до 80% за 45 минут.

Кому стоит купить Apple Watch 7?

Если вы уже пользуетесь Apple Watch 6, то переходить на «семерку» ради пары миллиметров увеличенного экрана бессмысленно. Если же пользуетесь «пятеркой» или более старыми версиями, то покупайте Apple Watch 7. Заказать часы по выгодной цене можно на сайте Y.ua.