Суд начал рассматривать дело о нападении на журналистов в «Укрэксимбанке»: часть обвинений исчезла

Голосеевский райсуд Киева начал рассматривать дело экс-главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера и троих сотрудников банка, обвиняемых в нападении на журналистов “Радио Свобода”.

Дело начал рассматривать Голосеевский суд



Об этом сообщили “Грати”. Обвинение в незаконном лишении свободы не дошло до суда.

Помимо Мецгера на скамье подсудимых оказались директор департамента информационной политики Владимир Пикалов, глава службы безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности и охраны Олег Осипов.

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4 октября во время интервью они напали на журналиста «Радио Свобода» Кирилла Овсяного и оператора Александра Мазура.

30 ноября прокурор Дарья Усенко зачитала в суде обвинительный акт в сокращенном виде.

Прокуратура обвиняет всех четверых в препятствовании работе журналистов.

Кроме того, Тельбизову и Осипову добавили обвинение в насильственных действиях, которые не причинили физическую боль.

А вот в незаконном лишении свободы обвинять Мецгера и трех его бывших подчиненных прокуратура не стала, посчитав, что недостаточно доказательств.

По информации издания, 23 октября руководитель группы прокуроров Дмитрий Люшненко закрыл производство в отношении Мецгера и Пикалова в части незаконного лишения свободы.

«У обвиняемых не было умысла удерживать журналистов. Их умысел был — уничтожить видеозаписи, а журналисты может и не хотели находится в кабинете, но они ждали, когда им вернут технику», — сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Пострадавшие Овсяный и Мазур с этой позицией не согласны. Адвокат Анатолий Попов 20 ноября подал жалобу на постановление Люшненко, ее пока не рассмотрели.

«Журналисты хотели уйти, но им сказали: «Садитесь, будем разговаривать». Попробуйте выйти в ситуации, когда на дверях охранник, а вам предлагают поговорить», — пояснил Попов.

Также адвокат считает, что на стадии досудебного следствия прокурор не обеспечил надлежащего сбора доказательств. Например, не приобщил к делу восстановленное видео нападения и аудиозапись инцидента, которую сделал на телефон Кирилл Овсяный.

В суде Мецгер и трое его бывших подчиненных заявили, что не признают вину. Адвокат бывшего руководителя «Укрэксимбанка» Юрий Иващенко уверен, что обвинение не сможет доказать вину его подзащитного даже по тем обвинениям, которые ему в итоге предъявили.

«Обвинение не предоставило надлежащих доказательств вины моего подзащитного. Мы готовы высказать свою позицию по каждой бумажке, записи и так далее», — сказал в суде Иващенко.

Он также анонсировал, что если пострадавшие или прокурор будут ходатайствовать о приобщении к делу записей инцидента, он вероятнее всего будет ходатайствовать о признании их недопустимыми.

Ранее Власти писали:

правоохранители 7 октября вручили подозрение руководству Укрэксимбанка в препятствовании профессиональной деятельности журналистов Схем.

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования нападения на журналистов.

Журналисты-расследователи программы Схемы обнародовали свой материал по Укрэксимбанку, в помещении которого произошло нападение на их съемочную группу.

Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест главу «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера и руководителя пресс-службы банка Владимира Пикалова.

2 ноября прокуратура направила в суд материалы дела о нападении должностных лиц государственного «Укрэксимбанка» на журналистов программы “Схемы” издания «Радио Свобода».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Укрэксимбанк, Евгений Мецгер