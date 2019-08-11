Украине посоветовали ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, он не в НАТО

Запад мог бы рекомендовать Украине ориентироваться в отношениях с НАТО на Финляндию, которая не является членом альянса, но входит в Европейский союз.

Uлава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер



Как сообщило Handelsblatt, об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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«Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Им давно движет страх, что Америка все-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – сказал Ишингер.

Он также заявил, что «пока» не верит в возможность масштабного военного вторжения России в Украину.

«В Москве знают, что цена за это будет намного выше выгоды. Но хорошо бы России об этом напоминать, что НАТО и сделал в эти дни», ­– добавил Ишингер.

Как сообщали Власти, Кремль заявил, что вступление Украины в НАТО выходит за «красные линии» интересов России.

Также в Кремле назвали условие вторжения в Украину, предупредив о «новом конфликте», если НАТО расширится дальше на восток.

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Тэги: НАТО, Евросоюз, Финляндия