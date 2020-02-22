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13:27 06 Декабря 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

В Карпатах третьи сутки ищут пропавшего туриста: пока нашли снегоход

Мужчина потерялся во время катаниях на снегоходах с друзьями.

Поисковая операция возобновилась сегодня в 5 утра

Об этом сообщает главное управление ГСЧС.

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Этим утром в Карпатах возобновились поиски пропащего туриста, который потерялся во время катания на снегоходах вместе с друзьями.

Происшествие случилось еще 4 ноября — группа друзей заблудилась во время катаний, разделившись на две группы.

Поисковая операция продлилась до часу ночи

Двое из них вышли на одну из турбаз в селе Лушморы, а один из мужчин не найден до сих пор. Вчера его поиски продолжались до часу ночи, спасатели обнаружили снегоход пропавшего, однако следов мужчины так и не было обнаружено.

Поисковая операция возобновилась сегодня в 5 утра. Потерявшегося туриста ищут с помощью 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Как ранее сообщали Власти, в Карпатах при взрыве погибли два туриста.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Карпаты, Турист, спасатели, ГСЧС
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