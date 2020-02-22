В Карпатах третьи сутки ищут пропавшего туриста: пока нашли снегоход
Мужчина потерялся во время катаниях на снегоходах с друзьями.
Об этом сообщает главное управление ГСЧС.
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Этим утром в Карпатах возобновились поиски пропащего туриста, который потерялся во время катания на снегоходах вместе с друзьями.
Происшествие случилось еще 4 ноября — группа друзей заблудилась во время катаний, разделившись на две группы.
Двое из них вышли на одну из турбаз в селе Лушморы, а один из мужчин не найден до сих пор. Вчера его поиски продолжались до часу ночи, спасатели обнаружили снегоход пропавшего, однако следов мужчины так и не было обнаружено.
Поисковая операция возобновилась сегодня в 5 утра. Потерявшегося туриста ищут с помощью 30 человек личного состава и 7 единиц техники.
Как ранее сообщали Власти, в Карпатах при взрыве погибли два туриста.