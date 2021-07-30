В Карпатах при взрыве погибли два туриста

Утром спасатели переместили травмированных к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.

В Карпатах произошел взрыв в долине горы Под Берды во время разжигания костра туристами. Погибло два человека, еще четверо травмированы, сообщает ГСЧС в четверг, 16 сентбяря.

«15 сентября в 21:20 на долине Под Берды вблизи села Вороненка Надворнянского района во время отдыха группы из 12 туристов (из них двое детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли два человека, три человека травмированы и один человек получил контузию», – говорится в сообщении.

Утром в четверг травмированных переместили к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.

Отмечается, что для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и шесть единиц техники.

Тэги: Карпаты, туристы, гибель