Врачи рассказали об опасном осложнении COVID-19 у детей

Спустя два года после начала пандемии COVID-19 врачи во всем мире все больше узнают о том, как болезнь влияет на детей.

Коронавирусная инфекция способна вызвать у детей воспалительный мультисистемный синдром.



Об этом сообщает Reuters.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют COVID-19 одной из десяти основных причин смертности среди детей в возрасте 5-11 лет.

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По словам экспертов, менее 0,1% инфицированных коронавирусом малышей могут пострадать от осложнений – так называемого воспалительного мультисистемного синдрома (Pediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS).

PIMS обычно возникает через несколько недель после заражения коронавирусом – из-за перегрузки иммунной системы. Он вызывает воспаление в сердце, легких, почках, головном мозге и органах желудочно-кишечного тракта.

Больные дети могут провести в больнице до двух недель, некоторым из них требуется интенсивная терапия.

CDC назвал около 6000 случаев PIMS по всей стране, в том числе 52 смертельных случая. По оценкам Одри Дионн из Бостонской детской больницы, это примерно 3 случая на 10000 заболевших детей.

Исследования в Великобритании и США показали, что PIMS чаще поражает чернокожих детей, латиноамериканцев и выходцев из Азии, хотя причины этого до сих пор неизвестны.

Ранее Власти писали, что дети, больные коронавирусом, могут иметь ряд неспецифических симптомов, которые не фиксировали ранее.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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