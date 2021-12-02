Врачи рассказали об опасном осложнении COVID-19 у детей
Спустя два года после начала пандемии COVID-19 врачи во всем мире все больше узнают о том, как болезнь влияет на детей.
Об этом сообщает Reuters.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют COVID-19 одной из десяти основных причин смертности среди детей в возрасте 5-11 лет.
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По словам экспертов, менее 0,1% инфицированных коронавирусом малышей могут пострадать от осложнений – так называемого воспалительного мультисистемного синдрома (Pediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS).
PIMS обычно возникает через несколько недель после заражения коронавирусом – из-за перегрузки иммунной системы. Он вызывает воспаление в сердце, легких, почках, головном мозге и органах желудочно-кишечного тракта.
Больные дети могут провести в больнице до двух недель, некоторым из них требуется интенсивная терапия.
CDC назвал около 6000 случаев PIMS по всей стране, в том числе 52 смертельных случая. По оценкам Одри Дионн из Бостонской детской больницы, это примерно 3 случая на 10000 заболевших детей.
Исследования в Великобритании и США показали, что PIMS чаще поражает чернокожих детей, латиноамериканцев и выходцев из Азии, хотя причины этого до сих пор неизвестны.
Ранее Власти писали, что дети, больные коронавирусом, могут иметь ряд неспецифических симптомов, которые не фиксировали ранее.